Advogado assassinado: DH analisa câmeras de segurança

A Polícia Civil já recolheu imagens de câmeras de segurança dos arredores onde o ex-policial civil e advogado Carlos Daniel Dias André, de 40 anos, foi assassinado, no bairro do Cafubá, Região Oceânica de Niterói. O crime aconteceu na manha de terça-feira (31). O filho da vítima também estava no carro, mas não se feriu.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem de A TRIBUNA, uma das preocupações da equipe de investigação é não haver imagens de imóveis particulares ou do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) do local exato onde ocorreu o crime, na Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kaille, na altura da casa de festas Spazzo.

As imagens passarão por análise na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Existe a expectativa de que as filmagens tenham ao menos flagrado a fuga da dos suspeitos. De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta.

A reportagem tentou contato telefônico com o delegado Pablo Valentim, titular da Delegacia de Homicídios. Contudo, ele não atendeu ás ligações. Em nota, a Polícia Civil limitou-se a dizer que “as investigações continuam na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) para apurar a autoria e a motivação do crime.”

OAB-Niterói se manifesta

Nesta quarta-feira (1º), a Ordem dos Advogados do Brasil de Niterói (OAB-Niterói) divulgou nota oficial lamentando a morte de Carlos Daniel. A cúpula da entidade se solidarizou com a família. Além disso, no comunicado, a ordem afirma que a seccional do Rio de Janeiro irá acompanhar com atenção as investigações.

“A OAB Niterói lamenta o falecimento do advogado Carlos Daniel Dias André, de 41 anos, assassinado a tiros na Região Oceânica na manhã de terça-feira, dia 31 de maio. O presidente Pedro Gomes e sua diretoria, em nome da advocacia niteroiense, externam suas condolências aos familiares e amigos do advogado. A Seccional RJ comunicou que acompanhará com atenção as investigações.”

Crime assustador

O advogado criminalista e ex-policial civil Carlos Daniel Dias André foi assassinado na manhã da última terça. O carro dele, blindado, modelo Toyota SW4, foi abordado por dois criminosos em uma moto. Dados preliminares da perícia afirmam que o vidro do carona, onde estava o filho de Carlos, estava aberto. Foi por esse espaço que o assassino fez os disparos.

Após ser baleado, Carlos ainda bateu em outro carro, modelo Citroen C3. O filho da vítima e o motorista do outro automóvel não sofreram ferimentos. A perícia ainda apontou que havia duas cápsulas de projétil no veículo do advogado, que foi atingido por um tiro no tórax que transfixou pelas costas. O outro tiro atingiu a parte de dentro do vidro blindado do lado do motorista.

A principal linha de investigação é a de execução. A DH também investiga se o carro estava sendo monitorado. PMs encontraram, nos destroços do veículo, um aparelho rastreador, que estava preso á carroceria, mas se soltou com a batida. Os agentes tentam descobrir se o aparelho estava entre os equipamentos originais do carro ou se foi instalado de forma clandestina por alguém que quisesse acompanhar os passos da vítima.