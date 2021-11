Advogada tenta reintegrar posse de casa invadida pelo tráfico em Niterói

Uma advogada tenta reaver a posse de um imóvel, pertencente à sua madrinha, na Rua São Januário, bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói. Ester d’Arc afirma que traficantes tomaram a casa onde, até o início da pandemia de Covid-19, a madrinha, que tem 74 anos, residia com a irmã. Desde então, para não deixar o local vazio, passou a usá-lo como uma espécie de “escritório auxiliar”.

Na tarde de quarta-feira (3), a surpresa. Ela descobriu que traficantes tinham ordenado que um caminhão retirasse seus pertences do imóvel e, nesse meio tempo, colocaram outra pessoa para morar na casa. Ester conta que não é a primeira vez que criminosos, que seriam da comunidade da Palmeira, tentam tomar posse do imóvel. Em 2018, algo similar aconteceu.

“Em 2018, fiz uma obra na casa, aumentei o portão e coloquei câmeras porque o tráfico havia invadido o imóvel ao lado. Quando veio a pandemia, retirei as duas e as levei para minha casa, na Região dos Lagos. Meu escritório fica na Alameda São Boaventura e, para a casa não ficar desocupada, passei parte do escritório para lá. No último feriado, a invasora se mudou para lá”, disse.

Ester flagrou caminhão tentando levar seus pertences – Foto: Divulgação

Ester afirma ter sido avisada por um vizinho que um caminhão havia chegado ao imóvel e estava levando os pertences dela. A advogada imediatamente acionou a Polícia Militar e foi ao local. À polícia, a suposta invasora afirmou ser bisneta da proprietária. Ainda segundo Ester, o caminhoneiro relatou ter recebido ordens de criminosos para fazer a retirada dos pertences, que tinham sido colocados na calçada.

“Acionei o 190 e fui ao local. A PM me ligou pedindo para não ir à porta da residência e ficar em uma padaria sob risco de segurança. Não dei ouvidos e fui ate lá. É muito triste ver uma pessoa no final da vida, querendo ter sossego, ficando no inferno [em referência à madrinha]. Ao encontrar o caminhão, o policial bateu na porta da casa, saiu uma senhora que informou ser bisneta da proprietária”, complementou.

Ester, o caminhoneiro e a suposta invasora foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde a denunciante solicitou apoio de um delegado da subseção de Niterói da OAB. A distrital optou por não fazer autuação em flagrante, encaminhado o caso à 78ª DP (Fonseca), delegacia da região, onde todos foram ouvidos e liberados. Os pertences de Ester, que estavam no caminhão, foram devolvidos a ela.

Segundo a advogada, o imóvel permanece sob o domínio de traficantes, que chegaram até mesmo trocar a fechadura. Por razões de segurança, ela não retornou mais ao local. Nesta quinta-feira (4), ela esteve novamente na 78ª DP a fim de acompanhar os desdobramentos. Ela afirmou que ingressará com ação de reintegração de posse. Procurada, a Polícia Civil não havia se manifestado até o fechamento desta reportagem.