Advogada estreia coluna em A Tribuna

A Tribuna estreia esta semana uma nova colunista, a advogada e juíza substituta do TRE, Ana Tereza Basílio. Formada em direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e pós-graduada em direito norte-americano pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, Ana Tereza inciou sua carreira como advogada, atuando em escritório de advocacia no Brasil. Foi sócia internacional do Baker & McKenzie e de 2006 a 2008 foi sócia no escritório Andrade & Fichtner Advogados. No ano de 2009 abriu com mais quatro sócios o escritório de advocacia Basílio Advogados.

Entre os anos de 2011 a 2013, foi diretora da Escola Judiciária Eleitoral, no Rio de Janeiro, vinculada à Presidência do TRE. Em 2013, foi eleita pela Chambers e Partners como uma das referências em arbitragem na América Latina, e eleita advogada do ano pela Global Awards 2012, nas áreas de contencioso civil e empresarial.

Na coluna de estreia, ela fala sobre a “Mediação e conciliação em tempos de pandemia”.

