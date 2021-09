Adriana Ninsk lança Exposição virtual “Experimentações”

A Sala Carlos Couto oferece ao público, a partir de 08 de setembro, às 18h, a mostra virtual “Experimentações”, de Adriana Ninsk. Cantora, compositora, artista plástica, arte-terapeuta e professora de arte, Adriana tem uma reconhecida carreira nos palcos como intérprete de MPB e blues, tanto como integrante de bandas como em carreira solo. Agora temos mais uma oportunidade de conhecer suas habilidades manejando os diversos materiais que compõem sua arte visual.

Como artista plástica, Adriana se sente muito influenciada pela Pop Arte, pela mistura de linguagem e tb pela natureza, com a incrível paleta de cores que ela oferece.

Em sua formação, frequentou vários cursos de artes visuais no Parque Lage/RJ, além de oficinas de arte em Amsterdã no Museu Rembrandt e no Museu do Louvre em Paris. É também formada em arte terapia no curso da terapia expressiva de Denise Vianna e em artes visuais pela faculdade Unopar.

“O nome da exposição é “Experimentações”, pois é o que faço: experimentar. Experimento técnicas variadas em suportes variados, gosto de ter essa liberdade criativa, e também sou muito curiosa, busco sempre conhecer soluções novas para os meus trabalhos. Na mostra, apresento colagem, pintura, bordado em fotos, fotos manipuladas digitalmente, pintura corporal, enfim tudo o que instiga meu olhar e que aguça minha curiosidade enquanto artista.”

Adriana realiza seus trabalhos no Ninsk Ateliê (Niterói/RJ) onde também ministra oficinas de arte em diversas técnicas. Suas obras e seu talento vêm sendo exibidos em mostras realizadas em diversas cidades, como de Niterói, Rio de Janeiro, Búzios e Juiz de Fora.

Como cantora, começou a se apresentar profissionalmente ainda na adolescência, quando passou a integrar a banda de country music “Saloon e Cia”. Estudou canto clássico e popular no Conservatório de Música Fluminense, em Niterói e Teoria e Percepção Musical na UNIRIO.

Gravou vários jingles que lhe renderam prêmios concedidos pela ABRACOMP (Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda), bem como temas para trilhas musicais de minisséries e novelas produzidas pela TV Globo.

Participou como backing vocal dos discos “Quando a noite cai” e “Indiana Blues” (Celso Blues Boy) e “Embaixador do Reggae” (Nabbi Clifford), além da tournée Internacional da banda “Double You” que integrou com a banda os Lobos. Atualmente desenvolve um trabalho de blues, rock e jazz com o guitarrista Pedro Braga.

SERVIÇO

Exposição virtual “Experimentações”, de Adriana Ninsk

Data: 08 de setembro de 2021, quarta-feira

Horário: 18h

Formato: VÍDEO

Redes da Sala Carlos Couto:

instagram.com/salacarloscouto/

facebook/salacarloscoutoniteroi