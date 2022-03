Adriana Ninsk fará show domingo em Niterói

O repertório conta com músicas de B.B. King, Robert Cray e Elvis Presley.

A cantora niteroiense Adriana Ninsk fará um show de repertório variado com a banda formada por ela, João Pedro Braga (guitarra e vocais), Pedro Braga (guitarra), Jorge Mathias (baixo) e Flávio Santos (bateria), neste domingo (13), às 19 h. Vai ser na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural.

Adriana e banda vão apresentar um repertório com B.B. King, Robert Cray, Elvis Presley e composições de Adriana e do guitarrista Pedro Braga. As influências da cantora são diversas, de artistas célebres como Billie Holiday, Stevie Wonder, Banda Black Rio, Cassiano, Erasmo Carlos e Gal Costa.

“É o primeiro show do ano, a pandemia está mais controlada.” – afirma ela. O ingresso custa R$ 30 e pode ser comprado pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/71944 .

Durante a pandemia a cantora se dedicou aos estudos. Além de cantora e compositora ela é artista plástica, arte terapeuta e professora de arte. Ela terminou a faculdade de Artes Visuais e deve fazer pós-graduação em História da Arte. Como artista plástica, fez várias exposições virtuais nesse período.

“Também comecei o curso de yoga pois eu acho que arte terapia e yoga tem tudo a ver. E como cantora, posso desenvolver minha respiração. Com a vida agitada, é importante estar centrada. As atividades físicas que eu faço também são essenciais para eu estar bem no palco” – comentou Adriana.

A cantora começou se apresentar profissionalmente durante a adolescência, na banda country ‘Saloon e Cia’. No Conservatório de Música Fluminense, em Niterói, ela estudou canto clássico e popular; na Unirio fez Teoria e Percepção Musical.

Gravou vários jingles que renderam prêmios da ABRACOMP (Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda) e temas para trilhas musicais de minisséries e novelas produzidas pela TV Globo. Adriana foi backing vocal dos discos “Quando a noite cai ” e “Indiana Blues”(Celso Blues Boy) e” Embaixador do Reggae “(Nabbi Clifford) e da turnê internacional da banda Double You.

Atualmente desenvolve um trabalho de blues, rock e jazz com o guitarrista Pedro Braga. A discografia da cantora é composta por Trem de Fogo (Niterói Discos) pela banda Saloon e Cia e Alma Negra (Niterói Discos) em um trabalho solo autoral.