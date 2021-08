Adolescentes sem comorbidades serão vacinados em Niterói

Todos os adolescentes entre 12 e 17 anos, residentes em Niterói, serão vacinados com a primeira dose dos imunizantes disponíveis contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael nas redes sociais junto com o secretário de saúde, Rodrigo Oliveira. Para que ninguém fique para trás nessa corrida contra o novo coronavírus, Niterói está iniciando a repescagem permanente. Todos os grupos podem procurar os postos de vacinação com sua documentação para se imunizar.

“Hoje chegamos na meta que era vacinar toda a população acima de 18 anos. Todos os cidadãos adultos vacináveis, já tiveram a oportunidade de receber pelo menos a primeira dose. Temos hoje uma das maiores coberturas de primeira dose e a maior cobertura de segunda dose do estado do RJ”, disse o secretário. E queremos anunciar que na segunda-feira (22) a cidade inicia a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos, sem comorbidades”, disse o secretário.

O município está perto de completar 100% das imunizações da primeira dose para o público vacinável, acima de 18 anos, e já ultrapassou 50% do percentual de pessoas com ciclo vacinal completo.

Rodrigo Oliveira também falou sobre a meta de vacinar toda a população acima de 18 anos. “Todos os cidadãos adultos vacináveis, já tiveram a oportunidade de receber pelo menos a primeira dose. Temos hoje uma das maiores coberturas de primeira dose e a maior cobertura de segunda dose do estado do RJ”, disse o secretário.

CALENDÁRIO

17 ANOS:

Segunda-feira (23), terça-feira(24) e quarta-feira (25).

16 ANOS OU MAIS:

Quinta-feira (26), sexta-feira (27) e sábado (28).

15 ANOS OU MAIS

Segunda-feira (30), terça-feira (31) e quarta-feira (01/09)

14 ANOS OU MAIS

Dias 2, 3 e 4 de setembro.

13 ANOS OU MAIS

Dias 6, 7 e 8 de setembro.

12 ANOS OU MAIS

Dias 9, 10 e 11 de setembro.

NITERÓI COMEÇA TRIAGEM POR QUEM AINDA FALTA SE VACINAR

O secretário Rodrigo Oliveira disse que Niterói vai iniciar amanhã (20) uma busca ativa para achar as pessoas que ainda não se vacinaram ou que já tomaram a primeira dose, mas não retornaram para tomar a segunda dose.

“Vamos fazer visitas domiciliares, contato telefônico para lembrar as pessoas de vacinar. Será iniciada, também, uma campanha publicitaria para conscientizar as pessoas do quanto é importante se vacinar”, disse.

CIDADE PREPARADA PARA A TERCEIRA DOSE

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse esta semana que a terceira dose da vacina será aplicada, inicialmente, em idosos e profissionais da saúde. Entretanto, ele não informou quando a dose de reforço começará no Brasil e disse que mais dados científicos são necessários.

Ele lembrou que o Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a CoronaVac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também autorizou estudos de terceira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil.

“Estamos preparados para aplicar a dose de reforço iniciando pelos idosos. Um possível anúncio do Ministério da Saúde pode ser feito nos próximos dias, e Niterói já está preparado para quando isso acontecer”, disse Rodrigo.

VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA

O prefeito Axel Grael anunciou que um decreto será publicado no Diário Oficial (D.O.) de amanhã (20) tornando obrigatória a vacinação para os funcionários da prefeitura.

Um cadastro será feitos e todos terão que apresentar o comprovante da imunização sempre que forem solicitados.