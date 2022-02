Adolescentes são flagrados traficando no Engenho do Mato

No último final de semana, o jornal A TRIBUNA trouxe reportagem sobre o aumento da sensação de segurança em diferentes pontos da Região Oceânica. Indo ao encontro do relato de representantes locais, no domingo (6), a Polícia Militar apreendeu três menores de idade, suspeitos de estarem atuando para o tráfico de drogas, no bairro do Engenho do Mato.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) recebeu a informação de que três jovens estariam praticando tráfico de drogas na Rua 78. Os policiais iniciaram buscas e encontraram o trio no local. Ainda de acordo com a equipe, eles estavam com uma mochila.

Os militares realizaram revista e, na mochila, firam encontradas drogas e um aparelho de rádio transmissor. De acordo com contabilidade feita pelos agentes, havia 52 invólucros de maconha, 196 pinos de cocaína, além do rádio comunicador. Os menores de idade, dois deles de 17 anos e outro de 16, foram apreendidos e encaminhados à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.

Sensação de Segurança

Nos últimos meses, o bairro do Engenho do Mato tem aparecido no noticiário principalmente devido aos incidentes envolvendo operadoras de telefonia, como o atentado a uma central da Leste Telecom. Contudo, ao que parece esses casos são isolados. Simone Siqueira é liderança comunitária da região e gestora do Parque Rural de Niterói. Na percepção dela, os relatos de crimes na localidade diminuíram.

“Falando de um todo, não só do Engenho do Mato. Sou administradora de um grupo e vejo por meio das postagens. Realmente diminuiu bastante a criminalidade e violência, em todos os sentidos. Furtos, roubos de carro, diminuíram bastantes e isso está sendo notado. Isso também é devido à atenção maior dada a essa região. Você vê carros de polícia parados todos os dias. Estamos vendo o policiamento ostensivo”, destacou.