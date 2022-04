Adolescentes são flagrados traficando em Niterói

Uma ação da Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (4), terminou com a apreensão de dois adolescentes que, segundo os agentes, foram flagrados traficando drogas na Comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. A dupla será submetida a medidas socioeducativas.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava policiamento na Rua Castro Guimarães quando estranhou a movimentação de dois jovens dentro de um bar. De acordo com os militares, a dupla jogou três sacolas e dois rádios transmissores numa lixeira ao verem os agentes.

Ainda segundo a equipe policial, os adolescentes foram abordados e identificados. Os dois têm 17 anos de idade e não tinham anotações criminais. Embora com eles não houvesse nenhum material ilícito no momento da abordagem, os agentes encontraram drogas nas sacolas que teriam sido atiradas pelos jovens na lixeira.

Segundo contabilidade feita pelos agentes, havia 130 pinos de cocaína, 53 pedras de crack, cinco trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores. Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região, onde foi registrado boletim de ocorrência. Os menores serão encaminhados ao Degase.