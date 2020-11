Adolescentes são apreendidos por pichação em praça de Niterói

Dois adolescentes foram flagrados por câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) na tarde de ontem (24) pichando pilastras da Praça Juscelino Kubitschek, no Centro. A Guarda Municipal foi acionada e os agentes realizaram a abordagem da dupla. Com os menores de idade foram encontradas canetas e sprays utilizados na pichação. Eles foram levados para a delegacia de Polícia Civil da área e respondem por ato infracional.

De acordo com a Polícia Civil, pichar está inserido nas leis de crime ambiental, conforme o artigo 65 (pichar, grafitar, sujar ou manchar edificação ou monumento urbano) da Lei 9.605/98. A penalidade para quem for pego é de três meses a um ano de reclusão. Na delegacia um dos jovens disse que não havia pichado e o colega alegou ser artista e que estava se expressando.