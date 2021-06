Adolescentes de 15 anos são flagrados no tráfico em Niterói

Em Niterói, ações de patrulhamento contra o tráfico de drogas vêm apresentando resultado positivo. Na noite desse domingo (6), um cerco tático terminou com a apreensão de dois menores de idade, suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) na comunidade do Boa Vista, região central da cidade. Além disso, houve apreensão de material entorpecente, que seria comercializado na região.

A ação aconteceu pouco após às 21h. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) realizava ação de policiamento pela localidade, quando viram dois homens em uma motocicleta, em atitude suspeita, na Rua São Lourenço. Uma das ligações do Centro com a Zona Norte. Os policiais deram ordem de parada, conseguiram fazer a abordagem e revistaram a dupla. Ambos tem 15 anos de idade.

Durante a revista, foram encontrados, segundo contabilidade feita pelo batalhão, 42 invólucros de maconha, pesando cerca de 70 gramas, e R$ 24 em espécie. De acordo com os policiais, os suspeitos estavam saindo da Comunidade do Boa Vista, indo em direção ao Sabão, que são comunidades vizinhas e dominadas pela mesma facção criminosa.

Além disso, a apreensão dos dois menores demonstra uma ação corriqueira do comando do tráfico nessas regiões: a de usar menores de idade para fazer o transporte do material ilícito. Os detidos serão submetidos à medidas socioeducativas. A ocorrência foi registrada pelos policiais na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.

Apreensões em alta

Mais drogas estão sendo retiradas, pela polícia, das mãos do tráfico de drogas. Segundo dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), registros do tipo, em Niterói, aumentaram 7,7%. Nos quatro primeiros meses deste ano, foram 126 registros. Entre janeiro e abril de 2020, foram contabilizados 117 casos.