Adolescente tenta salvar irmã e desaparece no mar

As buscas por um jovem, de aproximadamente 17 anos, que desapareceu no mar de Saquarema ao tentar salvar a irmã, foram reiniciadas na manhã desta segunda-feira (27). Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando na região da Praia da Vila.

De acordo com a corporação, o trabalho foi reiniciado às 6h. No mar, as equipes estão usando motos aquáticas, enquanto na areia o trabalho é feito com quadriciclos. Até a publicação deste texto, os Bombeiros não tinham confirmado a identidade do jovem.

Segundo relatos de testemunhas, o rapaz desapareceu no domingo (26), quando tentava salvar a irmã, que estava se afogando. A garota foi resgatada, mas o rapaz acabou desaparecendo em meio à água.

Foto: Reprodução/Facebook