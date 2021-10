Adolescente suspeito de tráfico é apreendido na Região Oceânica

A madrugada desta segunda-feira (18) foi de ação para sufocar o tráfico de drogas na Região Oceânica de Niterói. No bairro do Engenho do Mato, grande quantidade de entorpecentes foi apreendida durante patrulhamento feito pela Polícia Militar (PM). Um menor de idade foi apreendido.

Duas equipes de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 12º BPM (Niterói) participaram da ação. Os militares estavam em patrulhamento pela Rua Doze, quando viram homens em atitude suspeita. Quando as equipes policiais se aproximaram, os suspeitos iniciaram fuga.

Houve perseguição e um dos suspeitos foi detido. De acordo com os agentes, o jovem foi identificado, tem 14 anos de idade e nunca tinha passado pela polícia. O adolescente foi revistado e os militares encontraram drogas com ele.

Segundo os agentes, foram encontrados um rádio transmissor, além de 471 trouxas de maconha, 101 pinos de cocaína e 149 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 81ª DP (Itaipu). O jovem foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas e será submetido a medidas socioeducativas.