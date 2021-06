Adolescente se passa por médica em hospital durante semanas

Uma histórica nada cômica e quase trágica. Uma adolescente, de 17 anos, atuou por várias semanas como residente de medicina no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, Santa Catarina. Ela usava um jaleco branco, tipicamente utilizado por médicos, com seu próprio nome bordado. Também possuía receituário personalizado e usava o crachá de uma funcionária para acessar as dependências da instituição hospitalar. A farsa teve fim na segunda (31/05).

As inconsistências de seu comportamento e as incoerências técnicas da moça acabaram fazendo com que uma médica (de verdade) suspeitasse de suas mentiras, que se comprovaram após várias universidades de medicina da região informarem desconhecê-la como aluna. Ela chegou a fazer postagens em sua rede social indicando estar trabalhando no hospital.

A jovem foi entregue a uma pessoa de sua família após a polícia realizar o registro de ocorrência pelos atos infracionais de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, responsável pela administração do Celso Ramos, informou que foi a própria direção da unidade que acionou a polícia. Por meio de nota à imprensa, declarou ainda que a “questão segue agora sob investigação das autoridades competentes”.