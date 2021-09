Adolescente que fugiu de casa em Niterói é encontrada

Foi encontrada a menina Olivia Costa, de 14 anos, desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo pai da menina, Paulo César Costa, durante a tarde. Contudo, ainda não foi revelado onde ela estava nem os motivos que a levaram fugir de casa.

Segundo Paulo, a menina saiu de casa durante a madrugada. A suspeita, é de que um homem que ela conheceu pela internet tenha mandado um carro por aplicativo buscá-la em sua casa, na região de Pendotiba, em Niterói.

“Eu acordei de madrugada com minha filha de oito anos gritando que a Olivia sumiu. Fiquei assustado, corri para a sala. A janela estava aberta e a irmã de dez anos disse que Olivia pegou um carro de aplicativo”, afirmou o Pai. Segundo ele, Olivia saiu de casa por volta das 2h20min, e mantinha contato com o homem por meio do celular da avó.

O pai fez o registro da ocorrência do desaparecimento no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Ainda de acordo com César, na delegacia conseguiram apurar que o carro que a jovem pegou a levou até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.