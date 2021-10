Adolescente mata os irmãos incendiados em Maricá

Um crime bárbaro chocou moradores da região de Cordeirinho, em Maricá, na noite dessa segunda-feira (25). Um adolescente de 16 anos matou os dois irmãos mais novos incendiados, na própria casa. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu enquanto a mãe dos jovens foi ao supermercado.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados por volta das 19h para atender à ocorrência. Segundo os agentes, a mãe, ao chegar em casam encontrou os corpos dos dois filhos mais novos, identificados como Valentim e Vicente, na varanda do imóvel. O mais velho, autor do crime, fugiu do local.

No entanto, populares conseguiram encontrá-lo em uma praia da região, onde o suspeito foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar. Com a chegada dos agentes, o adolescente não resistiu à abordagem e alegou ter cometido o crime por raiva porque seu padrasto iria se separar da mãe.

Ainda segundo relato do acusado aos policiais, para cometer o crime ele jogou álcool e ateou fogo nos irmãos. Os PMs encaminharam o adolescente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, onde ele ficou apreendido. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, no bairro do Barreto.