Adolescente é pego com revólver no Ingá

Policiais do 12º Batalhão (Niterói) estavam em patrulhamento pela Rua Professor Hernâni Melo, no bairro do Ingá, durante a madrugada de hoje (14) quando perceberam um adolescente jogar fora uma sacola que estava no bolso do seu casaco assim que percebeu a presença dos agentes. Foi realizada uma abordagem ao suspeito e dentro da sacola foi encontrado um revólver de numeração raspada calibre 32 junto de cinco munições. O adolescente de 16 anos foi encaminhado então para a 76ª DP (Centro) onde responde pelo ato infracional análogo ao crime de posse arma de fogo de uso permitido.