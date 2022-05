Adolescente é ferida por bala perdida durante tiroteio em São Gonçalo

Uma adolescente de 16 anos foi ferida por uma bala perdida, na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. No momento em que a jovem foi atingida, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) trocavam tiros com criminosos na localidade. Entretanto, não há informações de prisões ou apreensões.

Segundo informações da PM, o caso aconteceu por volta das 2h30. A corporação afirma que uma equipe, durante patrulhamento na esquina da Avenida Paula Lemos com a Estrada da Conceição, tentou abordar dois homens que trafegavam numa moto, modelo Honda XRE vermelha.

Entretanto, a dupla desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Os PMs afirmam ter montado um cerco tático para encurralar os acusados. Nesse momento, os suspeitos, que estariam armados, teriam atacado os militares a tiros. A equipe policial revidou, o que iniciou o confronto.

Após os tiros cessarem, os policiais localizaram a jovem ferida por um tiro na coxa. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, foi atendida e liberada com ferimentos leves. Na ocorrência não há registros referentes à possível prisão dos acusados. Boletim de ocorrência foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo).