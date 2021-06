Adolescente é assassinado na Região Oceânica

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) investigam o assassinato de um menor de idade, na tarde dessa quinta-feira (17), no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. O adolescente foi morto com pelo menos um tiro nas costas.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, foram ouvidos vários disparos de fogo na Avenida Chico Xavier, altura do número 30, considerada a principal via da Comunidade da Ciclovia. No local, a vítima, que tem 16 anos, foi encontrada já morta. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) fez o primeiro atendimento à ocorrência e isolou o local.

Uma equipe de perícia da DHNSG foi acionada e compareceu ao local. Após os trabalhos feitos pela especializada, uma viatura do Corpo de Bombeiros fez a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, localizado no Barreto, na Zona Norte. A vítima foi identificada, mas a polícia divulgou apenas as iniciais, C. S. S.

Relatos iniciais apontam que os autores do crime seriam criminosos de uma comunidade rival, que estariam tentando assumir o controle de uma “boca de fumo” na Ciclovia, contudo a polícia ainda não confirma a hipótese. Até o momento, não há relatos de possíveis ligações da vítima com atividades ilícitas. Um inquérito foi aberto pela DHNSG.