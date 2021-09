Adolescente é assassinado a sangue frio em São Gonçalo

Criminosos assassinaram um adolescente, no final da noite dessa quarta-feira (1º), no bairro do Engenho Pequeno, em São Gonçalo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Há indícios de que o crime tenha sido motivado por desavenças entre criminosos da região.

Equipe policial do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada, por volta das 23h50min, com a informação de que um homicídio teria acontecido na Rua Coronel Azevedo. No local, os agentes encontraram o adolescente, de 16 anos, já sem vida. Havia familiares no local e, de acordo com a polícia, eles confirmaram aos agentes que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada para o local. A especializada registrou a ocorrência e irá investigar motivação e autoria do crime. Familiares devem ser chamados, nos próximos dias, para prestar depoimento. Na sequência, o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.