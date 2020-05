Adolescente desaparecido em São Gonçalo foi encontrado morto por familiares

Familiares de um adolescente, de 14 anos, identificado como João Pedro Matos Pinto, morador do Complexo do Salgueiro, estão desesperados ao confirmarem, na manhã dessa terça-feira (18) a morte do menor, que na tarde de segunda-feira (18) foi baleado, quando estava dentro de sua residência, na Praia da Luz.

Policiais federais, com apoio de helicópteros e veículos blindados teriam realizado uma operação na região e houve confronto. O menor teria sido baleado quando estava junto com um primo dentro da residência. Em seguida, de acordo com familiares, o primo teria levado o adolescente ferido até os agentes que estavam num helicóptero, que pousaram num campo. Teriam socorrido João e supostamente levado para uma unidade hospitalar, que a família desconhecia.

Vários apelos sobre o desaparecimento do jovem foram postados nas redes sociais. Na manhã dessa terça-feira parentes foram informados que o copro do jovem estava no IMl de Tribobó. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão nessa terça-feira também realizando operação no Complexo do Salgueiro.

Em apuração..