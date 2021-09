Adolescente desaparecida é encontrada na região de Pendotiba

A estudante Maria Eduarda Farias, de 15 anos, que estava desaparecida desde a manhã de domingo (26), foi encontrada por volta das 13 horas desta segunda no Largo da Batalha, na Região de Pendotiba. A informação foi inicialmente divulgada pelo Facebook e a mãe da adolescente, Herandia, confirmou a informação à reportagem de A Tribuna.

Segundo a mãe, Maria Eduarda estava bem, lúcida e sem nenhum sinal aparente de violência. A adolescente fez contato com uma tia, que imediatamente procurou pela mãe. A família chegou a procurar a polícia para registrar o desaparecimento.

De acordo com Matheus Farias, de 24 anos, irmão de Maria, ela estava na Igreja Universal da Praça do Rink, no Centro, quando por volta das 17h30 de ontem a adolescente teria pedido que a mãe a buscasse e depois teria voltado atrás. Mesmo assim, Herandia chegou a ir ao tempo religioso, mas não encontrou a jovem.

Durante a busca, algumas pessoas relataram que Maria saiu, ainda no começo da tarde, por volta de 13h, com amigas e um rapaz. Uma outra amiga, sabendo do caso, contou aos parentes que a jovem teria marcado um encontro amoroso com um rapaz, no bairro de Piratininga, na Região Oceânica.