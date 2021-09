Adolescente desaparece após pegar carro por app de madrugada em Niterói

Familiares da adolescente Olívia Costa, de 14 anos, estão desesperados desde a madrugada desta quinta-feira (16), sem saber notícias sobre o paradeiro da jovem. De acordo com o pai dela, Paulo César Costa, a menina saiu de casa durante a madrugada. A suspeita, é de que um homem que ela conheceu pela internet tenha mandado um carro por aplicativo buscá-la em sua casa, na região de Pendotiba, em Niterói.

“Eu acordei de madrugada com minha filha de oito anos gritando que a Olivia sumiu. Fiquei assustado, corri para a sala. A janela estava aberta e a irmã de dez anos disse que Olivia pegou um carro de aplicativo”, afirmou o Pai. Segundo ele, Olivia saiu de casa por volta das 2h20min, e mantinha contato com o homem por meio do celular da avó.

O pai fez o registro da ocorrência do desaparecimento no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Ainda de acordo com César, na delegacia conseguiram apurar que o carro que a jovem pegou a levou até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

“O carro foi para Caxias. Eu vim da DH agora, conseguimos o endereço e o telefone da pessoa que teria chamado o carro. Ela usou o telefone da avó para ficar de contato com a pessoa. Temos as fotos, mas estão muito embaçadas, não dá para ver direito”, prosseguiu o pai.

Familiares publicaram cartazes nas redes sociais – Foto: Reprodução

César também afirma ter descoberto que o enteado acobertava as conversas de Olivia com esse homem. O pai relata que tanto ela quanto as demais filhas não costumam sair de casa e que os pais levam e buscam na escola. “Meu enteado usava o telefone da avó, porque a mãe tirou o telefone dele. Minha esposa não tinha Instagram, mas entrou no dele e viu que a Olivia conversava com essa pessoa. Foi por lá que eles mantinham contato”, completou.

Por fim, Paulo César afirma não saber quem é esse homem com quem a filha mantém contato. Quem tiver informações que levem ao paradeiro da menina podem entrar em contato com Paulo César, por meio do telefone (21) 98748-5806, ou através dos telefones (21) 2717-2838 e (21) 2717-2949, do Setor de Descoberta de Paradeiros.