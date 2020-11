Adolescente armado é apreendido dentro do ônibus

Karoline Martins

Um adolescente de 17 anos foi aprendido ontem à noite após ser encontrado armado em um ônibus no Centro de Niterói. De acordo com informações fornecidas por agentes do Programa Niterói Presente, o menor de idade estava armado junto de outro suspeito dentro de uma farmácia da Rua Visconde do Rio Branco.

Populares alertaram a polícia e teve início a realização de um cerco aos suspeitos que terminou dentro do coletivo onde o adolescente foi apreendido. O outro suspeito conseguiu escapar. O caso foi registrado na delegacia responsável pela área.