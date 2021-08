Adolescente acusado de roubos e homicídio é preso em São Gonçalo

Foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (27), um adolescente de 16 anos, que estava sendo procurado por fatos análogos a crimes, que teriam sido cometidos na região de Niterói e adjacências. A ação foi coordenada por policiais civis da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Niterói.

Segundo informações da especializada, a apreensão só pôde ser realizada após trabalhos de inteligência e investigação, que apontaram o possível esconderijo do jovem. Nas primeiras horas da manhã desta sexta, uma equipe foi mobilizada ao bairro do Mutuá, na cidade de São Gonçalo, na tentativa de fazer a captura.

Ação foi coordenada pela DPCA de Niterói – Foto: Divulgação

A investigação aponta que o adolescente possuía um mandado de busca e apreensão expedido pela Juízo da Vara da Infância, Juventude e Idoso de São Gonçalo pela prática de fatos análogos aos crimes de roubo de veículo e homicídio culposo, ocorridos em abril de 2020. O adolescente possui duas outras anotações também por roubo de veículos.

Chegando ao endereço apontado, os policiais conseguiram fazer a abordagem e consequente captura do jovem. Agentes que participaram da ação afirmam que o adolescente não ofereceu resistência no momento da captura. Após cumpridas todas as formalidades legais, o adolescente será encaminhado ao Degase, onde será submetido a medidas socioeducativas.