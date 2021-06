Adolescente acusado de esfaquear jovens em São Gonçalo é capturado

Está preso o adolescente de 17 anos, acusado de ter esfaqueado duas adolescentes, no último sábado (26), no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. De acordo com informações, ele foi localizado por populares, agredido e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde foi reconhecido como sendo autor do ataque, nesse domingo (27).

De acordo com relatos de testemunhas, o jovem seria um ex-morador de rua, que teria sido acolhido pela mãe das jovens na residência da família. No entanto, o rapaz teria sido expulso pela mulher, ao tentar manter um envolvimento amoroso com uma das filhas. Não aceitando o fato, o rapaz teria cometido o ataque às adolescentes na noite de sábado.

A vítimas possuem 15 e 16 anos e também estavam sendo atendidas na unidade de saúde; Após o suspeito dar entrada no hospital, elas foram chamadas pelos policiais e fizeram o reconhecimento do acusado, está sob custódia. Após receber alta, o adolescente deve ser apreendido e conduzido à uma unidade do Degase, a fim que seja submetido a medidas socioeducativas.

O acusado foi capturado por populares e, agredido, foi socorrido á unidade de saúde. Quando foi questionado sobre o que teria motivado o linchamento, o jovem aparentou nervosismo e não respondeu, tendo, em seguida, sido reconhecido pelas vítimas, por meio de foto. O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara).