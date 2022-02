Adiada a turnê brasileira de super bandas inglesas

Devido ao incerto cenário causado pela a variante Omicron no Brasil, com números ainda alarmantes de contaminação, A Top Cat Produções informa que a turnê dos grupos Renaissance e Curved Air, agendada para o próximo mês, será adiada para os dias 01 de Junho (Belo Horizonte, no Palácio das Artes), 02 de Junho (São Paulo, no Espaço das Americas ) e 05 de Junho ( Rio de Janeiro, Vivo Rio) .

Segundo o CEO da produtora, Steve Altit, “realizamos nossos seus eventos pensando no melhor para seu público, pois consideramos cada um de nossos expectadores como amigos queridos, por isso temos a sensibilidade e a responsabilidade de promover com total segurança e conforto, respeitando nossos expectadores que sempre nos deram todo apoio e carinho durante este duro processo de pandemia. Optamos por este adiamento de poucas semanas, pois entendemos que os expectadores destes espetáculos, bem como os próprios artistas envolvidos na apresentação, estão dentro de uma faixa etária que merece todo nosso cuidado.”

Serão poucas semanas de espera, mas garantimos que o shows serão promovidos com todo profissionalismo e medidas de prevenção necessárias ao bem estar de todos.

As duas bandas estão absolutamente empenhadas em trazer uma noite inesquecível aos brasileiros que tanto aguardam esta ocasião, prometem um show único, celebrando o retorno aos palcos.

Aos nossos clientes que já adquiriram seus ingressos, informamos que os mesmos valem para as novas datas, sem a necessidade de substituição.

Altit disse que “lamentamos profundamente esta situação, mas temos a certeza de ter tomado a decisão mais acertada. Somos uma sólida que atua no mercado há mais de 30 anos, e durante todo este tempo, colocamos o respeito ao nosso público em primeiro lugar. A empresa cumpre os requisitos legais contratuais para a realização dos seus eventos, tanto da produção técnica como da artística.Nosso trabalho é focado na realização de eventos internacionais, baseado nos mais altos padrões de qualidade, buscando oferecer ao nosso público conforto, segurança e bem-estar em nossas apresentações. Vamos continuar trazendo o melhor da música internacional, sempre om carinho e respeito a você! Esperamos vê-los em junho no encontro histórico dos grupos Renaissance e Curved Air!

Renaissance

Renaissance é uma banda de rock progressivo do Reino Unido popular nos anos 1970. Considerada uma das melhores bandas nesse período ao lado de Yes, Pink Floyd, Genesis, Camel, Focus, Eloy e Gentle Giant.

Os ex-membros da banda The Yardbirds Paul Samwell-Smith, Keith Relf e Jim McCarty organizaram um novo grupo dedicado à experimentação entre rock, música folclórica e música erudita. Juntamente com o baixista Louis Cenammo, o pianista John Hawken e a vocalista Jane (irmã de Relf) lançaram dois álbuns com a Elektra Records e Island Records, mas logo se dissolveram, deixando McCarty para reformular uma nova formação para a banda, na qual entraram e saíram vários membros. Apesar disso, logo depois McCarty também deixou o grupo.

Com nova formação, mas mantendo Annie Haslam no vocal, a banda se reuniu em 2002 e desde então toca pelo mundo.

SERVIÇO

Datas da Tour Brasil 2022 Renaissance/Curved Air

01 de Junho de 2022 Belo Horizonte – Brasil Teatro Palacio das Artes

02 de Junho de 2022 São Paulo – Brasil Espaco das Américas

05 de Junho de 2022 Rio de Janeiro – Brasil Vivo Rio

Mais informações www.topcat.com.br