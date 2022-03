Adeus à porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense

A eterna porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense Maria Helena morreu neste domingo (20) aos 76 anos. Ela conquistou seis títulos de campeã do Carnaval carioca por sua escola ao lado do filho, o mestre-sala Chiquinho. Ele teve complicações do diabetes e estava fazendo hemodiálise.. Maria Helena ainda participou recentemente do ensaio de rua da escola em Ramos. No carnanval desse ano, ela será homenageada pela escola Unidos de Manguinho.

Mineira, Maria Helena chegou ao Rio de Janeiro em 1960 e entrou para a Imperatriz Leopoldinense como costureira. Foi a primeira porta-bandeira da agremiação entre 1982 e 2005, a partir do terceiro ano dançando com o filho Chiquinho. Nesse período, venceu o Grupo Especial em 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

O último ano como o principal casal de mestre-sala e porta-bandeira na Imperatriz foi em 2005, mas não se afastaram da escola. Em 2015, os dois desfilaram em cima de uma alegoria e vestiram as mesmas fantasias com as quais foram campeões em 2000. “Com o coração em luto, a Imperatriz Leopoldinense comunica o falecimento de sua eterna porta-bandeira Maria Helena. Nascida em São João do Nepomuceno em 1945, Maria Helena chegou ao Rio de Janeiro nos anos 60, buscando caminhos para uma vida melhor.”

A Imperatriz reconheceu a importância de Maria Helena para a escola. “Nosso sentimento é de amor e gratidão por essa mulher guerreira e apaixonante, majestade da Imperatriz do Carnaval. Obrigado por tudo, Maria Helena! Nossos sentimentos aos familiares, amigos, comunidade e todo o mundo do samba”, postou em outra mensagem.