A solidão humana levada às últimas consequências

Luiz Antonio Mello

Logo na abertura, uma informação na tela: “num futuro próximo”. Não é.

No filme “Ad Astra”, que chegou a Netflix, Marte já está colonizado, as missões espaciais já chegaram a Netuno e a Lua virou praticamente um bairro. O que está em questão, no entanto são os mistérios da alma humana que permanecem intocados, em contraponto com os impressionantes avanços tecnológicos. Entre esses mistérios um dos mais dolorosos de todos, a solidão.

“Ad Astra” mistura drama, aventura e ficção científica norte-americano, foi lançado em 2019, produzido, co-escrito e dirigido por James Gray. Estrelado por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland, conta a história de um astronauta que parte para os confins do sistema solar em busca do seu pai, acusado de fazer uma perigosa experiência que ameaça a raça humana.

As reflexões de Roy, astronauta vivido por Brad Pitt, o tempo todo questiona seu próprio fracasso como ser humano em prol de uma carreira brilhante. Para ele, mais duro do que confrontar o vazio espacial, a escuridão da face oculta da lua, ou os meteoritos assediando a sua nave, é concluir que existencialmente ele fracassou e acabou abduzido pelo flagelo da solidão. Pitt está numa atuação fantástica.

Em 2017, enquanto promovia “A Cidade Perdida de Z”, o diretor James Gray comparou a história de “Ad Astra” ao romance “Coração das Trevas” de Joseph Conrad. Na mesma entrevista mencionou que também pretendia que o filme apresentasse “a representação mais realista das viagens espaciais que foi colocada num filme” e que “o espaço é terrivelmente hostil para nós”.

Ainda em 2017, Gray confirmou que Brad Pitt faria parte do elenco de Ad Astra. Logo depois Tommy Lee Jones juntou-se ao elenco para interpretar o pai perdido da personagem principal, interpretado por Pitt. Em agosto, Ruth Negga, John Finn, Donald Sutherland e Jamie Kennedy fecharam o elenco.

No website Rotten Tomatoes, o filme obteve aprovação de 85%, com base em 34 críticas, com uma classificação média de 8.02/10. O consenso crítico do site diz: “Ad Astra faz uma jornada visualmente emocionante pelas vastas extensões do espaço, enquanto traça um curso ambicioso para o coração do vínculo entre um pai e filho”. Em Metacritic, que usa uma média ponderada, o filme tem uma pontuação de 81 em 100, com base em 16 críticos, indicando “aclamação universal”.

David Ehrlich, da IndieWire, atribuiu ao filme um “A” (nota mais elevada), dizendo que “é um dos épicos espaciais mais retraídos e curiosamente otimistas. É também um dos melhores.” Da mesma forma, Xan Brooks, do The Guardian, deu ao filme cinco das cinco estrelas, chamando-o de “ópera espacial soberba” e elogiou o desempenho de Pitt, escrevendo: “Pitt personifica McBride com uma série de gestos hábeis e um mínimo de barulho. Sua performance é tão discreta que dificilmente parece atuar.”

Owen Gleiberman, da Variety, elogiou o desempenho de Brad Pitt e escreveu: “Gray prova irremediavelmente que ele tem talento para fazer um filme como este. Ele também tem uma espécie de visão – que é expressa, quase inadvertidamente, na metáfora dessa antena espacial”.