Acusados de tráfico são presos em São Gonçalo

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante, na noite dessa sexta-feira (3), no bairro Patronato, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava armada.

A ação foi coordenada por militares do 7º BPM (São Gonçalo), que realizavam ação de patrulhamento na região. Ao ver a dupla, os militares suspeitaram que que seriam traficantes e decidiram fazer a abordagem.

Durante a revista, a suspeita foi confirmada porque, de acordo com os policiais, os homens estavam com drogas. Além disso, uma pistola e dois rádios transmissores foram achados com os acusados.

Todo o material foi apreendido. As drogas ainda serão contabilizadas. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e presa. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).