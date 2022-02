Acusados de tráfico presos na ciclovia

Policiais Militares da Operação Segurança Presente, detiveram um homem e uma mulher na Avenida Chico Xavier, na ciclovia, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói. Uma das equipes de patrulhamento com moto desconfiou da atitude da dupla que tentou se livrar de duas sacolas com suposto material entorpecente. Dentro dos sacos plásticos foram encontradas ervas secas (similar a maconha), e pó branco (similar a cocaína) embalados. Os suspeitos foram levados para a 81ª DP (Itaipu) e depois o caso foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), centralizadora dos flagrantes da área.