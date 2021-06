Acusados de roubos em Sergipe é preso em Niterói

Policiais militares localizaram, em Niterói, um suspeito de roubos, que estava foragido após cometer os crimes no estado de Sergipe, no Nordeste Brasileiro. Agentes do Serviço Reservado (P2) do 12º BPM (Niterói) conseguiram rastrear a localização do acusado no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Após receber a informação do paradeiro do suspeito, por meio do Disque Denúncia, os policiais foram a um imóvel, nessa quarta-feira (9), a fim de verificar se o procurado de fato estava no local. Chegando à casa, os agentes foram atendidos pelo próprio foragido, que permitiu a entrada dos agentes.

Foram feitas buscas no local, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta ao bando de dados da PM, ficou comprovado que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, por crimes de roubo, que teriam sido praticados em Sergipe. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 76ª DP (Niterói), ficando à disposição da justiça.