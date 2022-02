Acusados de matar congolês viram réus

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra três acusados pelas agressões que provocaram a morte do congolês Moïse Kabagambe na noite de 24 de janeiro em um quiosque na Barra da Tijuca. A decisão foi assinada pela juíza Tula Correa de Mello, da 1ª Vara Criminal da Capital.

Fábio Pirineus da Silva, o Belo; Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove; e Brendon Alexander Luz da Silva, o Tota vão responder por homicídio triplamente qualificado em razão do crime ter sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Na decisão, a magistrada também decretou a prisão preventiva dos três acusados.

Na última segunda-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) havia denunciado o trio. Imagens de câmera de segurança do quiosque mostram os três dando socos, chutes e golpes com pedaços de pau em Moïse na noite do dia 24 de janeiro.

De acordo com a denúncia, Tota derrubou a vítima, que já caiu indefesa. A seguir, com a vítima imobilizada por Brendon, o denunciado Bello, armado com um bastão de madeira, covardemente, passa a agredir a vítima. Em seguida, Bello passa o bastão para Dezenove, que, mesmo com a vítima indefesa, continua as agressões. Mesmo sem reagir, a vítima foi amarrada por Brendon e Fábio, sendo deixada caída, sem qualquer defesa. Moïse foi agredido com golpes desferidos com um taco de beisebol, socos, chutes e tapas.

Problemas emocionais

De acordo com depoimentos prestados à Polícia Civil, Moïse estaria passando por problemas emocionais após supostamente perder a companheira e o filho durante o parto da criança. No entanto, esta versão não foi confirmada por familiares do congolês, que também prestaram depoimento à polícia.