Acusados de crimes contra mulheres são presos em São Gonçalo

Em menos de 24 horas, dois acusados de crimes contra mulheres foram presos na cidade de São Gonçalo. Um dos detidos é suspeito de matar a própria companheira enquanto o outro é acusado de tentar fazer o mesmo, mas a vítima deste último sobreviveu e conseguiu pedir por socorro. As ações foram coordenadas pela Polícia Civil.

Na quarta-feira (23), agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) prenderam um homem, em flagrante, pelo crime de feminicídio, praticado contra sua companheira. O crime ocorreu no bairro Apolo III, em São Gonçalo.

Os agentes foram acionados para checar a morte de Ana Cláudia Gomes de Lima, cujo cadáver apresentava sinais de violência física e sexual. Foi feita a perícia no local do crime e outras diligências para identificação do autor do crime. O principal suspeito era o marido da vítima, que foi localizado e encaminhado à delegacia para prestar depoimento, assim como outras testemunhas.

Os peritos analisaram a camisa que o autor usava com a técnica do luminol, substância química que detecta a presença de sangue, inclusive em superfícies limpas. Ficou comprovado que havia grande quantidade de sangue, o que confirmou a autoria do assassinato.

Também na quarta-feira, foi preso um homem acusado de tentar matar a companheira a facadas. O crime aconteceu no dia 16 de novembro, quando o suspeito atacou sua companheira com vários golpes, atingindo pescoço, peito, braços e pernas.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima conseguiu fugir e foi socorrida por vizinhos. Policiais civis representaram pela prisão temporária do autor e realizaram diligências para localizá-lo. Ele estava foragido na casa de familiares, na Comunidade do 40, em São Gonçalo

A prisão foi feita por policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo). Durante a abordagem, houve confronto com traficantes da comunidade, e o autor conseguiu fugir. Mais tarde, os advogados dele o apresentaram na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão.