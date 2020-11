Acusado de tráfico morre em confronto com a PM

Policiais Militares realizavam nesta manhã (6) um patrulhamento de rotina na BR-101, altura do bairro de Jardim Catarina, em São Gonçalo, quando se depararam com criminosos e houve confronto. Um suspeito foi baleado e morreu após a troca de tiros. De acordo com o relato dos agentes do 7º Batalhão (São Gonçalo), o suspeito baleado chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) , no Colubandê, porém não resistiu aos ferimentos.

A ação teve como saldo também a apreensão de uma pistola, uma moto e grande quantidade de drogas. Segundo os policias, o confronto aconteceu devido a equipe ter sido recebida a tiros por criminosos e os itens apreendidos foram encontrados com o suspeito. O caso teve registro na 74ª DP (Alcântara).