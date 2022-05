Acusado de tráfico morre em confronto com a PM no Fonseca

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram baleados durante ação da Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (9), em um dos acessos à Comunidade da Palmeira, Região Norte de Niterói. Após a troca de tiros, foi preciso fazer o acionamento do veículo blindado, “caveirão” para auxiliar no resgate dos acusados feridos.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), duas equipes de Patrulhamento Tático-móvel (Patamo) viram um carro, modelo Nissan Kicks, que teria sido roubado dias atrás, no bairro do Fonseca. O carro desobedeceu a ordem de parada e seguiu pela Rua São Januário, no sentido da comunidade da Palmeira.

Os militares saíram perseguição. Houve troca de tiros. Durante o confronto, dois suspeitos foram baleados, sendo um de raspão e outro com maior gravidade. O batalhão afirmou que, para fazer o resgate, foi preciso acionar o “caveirão”, por se tratar de uma área de risco. Os suspeitos foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

O que tinha ferimentos mais graves, de 21 anos de idade, não resistiu. O outro, atingido de raspão na perna direita, foi atendido, liberado e, em seguida, recebeu voz de prisão. Segundo os militares, ele possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação para o tráfico.

Além disso, os agentes afirmam terem apreendido, com a dupla, uma pistola com numeração raspada, 17 munições intactas, um celular e um aparelho de rádio transmissor. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) precisou ser acionada. A especializada registrou boletim de ocorrência.