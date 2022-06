Acusado de tráfico é preso durante cerco policial

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante, neste domingo (26), durante ação da Polícia Militar na localidade Vila Gabriela, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Houve apreensão de material que seria usado para abastecer o tráfico de drogas na região.

Militares do 35º BPM (Itaboraí) suspeitaram da movimentação do homem. Foi montado um cerco e o suspeito foi abordado. Durante revista, foram encontrados um revólver calibre 38, drogas e dinheiro, que ainda serão contabilizados. A identidade do acusado não foi revelada. Um boletim de ocorrência foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).