Acusado de torturar enteado em Niterói pede habeas corpus

A defesa de Victor Arthur Pinho Possobom, preso preventivamente acusado de torturar o enteado de 4 anos de idade, entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O crime, flagrado por câmeras de segurança, foi cometido no elevador e no hall de um condomínio em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

O pedido foi protocolado, na última sexta-feira (11), na 4ª Câmara Criminal e será analisado pelo desembargador Luiz Márcio Victor Alves Pereira. Ainda não há uma data para resposta. Victor Possobom é réu por crime de tortura, na 1ª Vara Criminal de Niterói. No dia 3 de novembro, foi realizada a primeira audiência de instrução do caso.

Na ocasião, ficou definido que o acusado irá aguardar preso por sua sentença. Além do inquérito sobre as agressões à criança, a Polícia Civil do Rio já tinha aberto mais cinco outros inquéritos contra o lutador, nos quais ele foi denunciado por agredir a própria mãe e namoradas.

Um pedido de prisão, feito pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, se refere à violência psicológica contra a chefe de cozinha Jéssica Jordão, ex-companheira do menino Victor e mãe da criança, que também afirma ter sido agredida por ele.

Agressões foram flagradas por câmeras

‘Resolver na maciota’

Áudios atribuídos a Victor mostram uma suposta vontade do acusado em tentar persuadir policiais para não responder criminalmente pelo crime. O material foi apresentado por Jéssica Jordão, mãe da criança agredida e ex-companheira do réu, durante a audiência.

As mensagens teriam sido enviadas por Victor a sua mãe adotiva, Stella Possobom. Na gravação, o suspeito teria dito que queria “resolver isso antes de chegar em juiz”, dando a entender que tentaria se livrar da acusação antes de se tornar réu. Para tal, Victor teria afirmado que faria “na maciota”, direto “com policial ou delegado”.

“Queria resolver isso antes de chegar em juiz nenhum (sic). Resolvia na maciota, com policial direto, com delegado para ele rasgar as folhas e acabou”, teria dito.

Em resposta, a mensagem atribuída a Stella fala que o laudo de insanidade mental obtido por Victor teria sido emitido por uma “amiga” dele, sem, no entanto, citar essa pessoa. A pessoa ainda afirma que o réu “precisaria começar logo o tratamento” supostamente para escapar de responder judicialmente.

“Você tem o laudo e agora preciso que você converse com sua amiga que deu esse laudo se ela não te trata. Se ela passar a medicação, começar com e medicação. Esse é o grande lance. O laudo que está na sua mão te livra disso e aí provar que você está se tratando. Acho que termina isso”, teria respondido a mãe.

A defesa não conseguiu obter contato com o advogado Sérgio Ricardo Menezes, que representa Victor. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.