Acusado de torturar enteado é levado para presídio

Victor Arthur Pinho Possobom, de 32 anos, deu entrada neste sábado (17) no sistema prisional do Rio de Janeiro. Ele responde por tortura, acusado de agredir o enteado, de quatro anos de idade, num condomínio em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi transferido da 76ª DP (Niterói), onde ele passou a noite após se entregar, para a Casa de Custódia de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Agora, o suspeito aguarda pela audiência de custódia.

De acordo com consulta processual ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a audiência ainda não havia sido realizada, até a tarde deste sábado. Caso a prisão seja mantida, Victor deverá ser encaminhado a uma unidade do Complexo Prisional de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste da Capital.

O acusado, flagrado por câmeras de segurança agredindo e torturando o enteado de 4 anos, se apresentou à polícia na noite da última sexta-feira (16). Ele se entregou na 77ª DP (Icaraí), responsável pela investigação e que fez o pedido de prisão, e de lá foi levado para a 76ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão.

A polícia realizou buscas pelo acusado durante toda a tarde, mas não o encontrou em nenhum dos quatro endereços conhecidos. Ainda de acordo com os policiais, Victor teria decidido se apresentar após a grande repercussão do caso na mídia. O advogado de Victor Possobom, Daniel Aguiar, afirmou que seu cliente sofre de problemas psicológicos e teria tudo um surto ao agredir o enteado.