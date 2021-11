Acusado de tentar matar policiais é preso em Maricá

Um homem foi preso em Maricá, acusado por vários crimes, nessa quinta-feira (11), na cidade de Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os crimes que o suspeito teria cometido está a tentativa de homicídio contra dois policiais civis, lotados na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em 2017.

A ação foi coordenada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). De acordo com a especializada, o acusado, conhecido como “Vaval”, teria entrado no radar da distrital recentemente por supostamente estar praticando tráfico de animais silvestres.

Nessa investigação, foi descoberto que o acusado estava escondido em Maricá. Uma equipe da DPMA foi enviada ao local e conseguiu dar voz de prisão ao foragido. A Polícia Civil informou que ele tinha mandados em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio e corrupção de menores.

A especializada informou que seguirá com as investigações a fim de identificar possíveis comparsas que atuariam junto com o suspeito. O foragido, que teve a prisão decretada pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi encaminhado á carceragem da especializada, que fica no Rio de Janeiro e, em seguida, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.