Acusado de roubos de cargas é preso pela Polícia Civil em São Gonçalo

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara), coordenados pelo titular, delegado Edézio Ramos, deram, um passo importante para reduzir ainda mais a incidência de crimes de roubos de carga no município com reflexos positivos também em Niterói. Após trabalho de investigação, prenderam um integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de cigarro, identificado como Rafael de Souza Araújo, que atacava nas duas cidades.

O delegado informou que percebeu que no banco de dados do Setor de Inteligência havia informes sobre a atuação de quadrilhas especializadas em roubos de cargas de cigarros da empresa Souza Cruz, e que a ação desses criminosos estava causando impacto na incidência de ocorrências de roubos de cargas registradas em delegacias.

De acordo com levantamento no último trimestre, foram registradas um total de 103 roubos em Niterói e São Gonçalo. Foi percebido também que as quadrilhas agiriam da mesma maneira, ou seja, rendem os motociclistas que realizam entregas de cigarros e os levam para o interior das comunidades. Também nessas localidades eles transferem a carga roubada para outros locais e revendem para receptadores.

Na noite de quinta-feira (16), após trabalho de levantamento, os agentes da 74ª DP conseguiram localizar e prender Rafael, na Rua Rubens Braga, no bairro Galo Branco, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela justiça. A Polícia Civil disponibilizou o telefone (21) 98404-1643 da (whatsapp da 74ª DP) ou 2253-1177 (Disque Denúncia) para informes sobre a ação de criminosos na região, com garantia de sigilo.