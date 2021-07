Acusado de roubos de carga é preso em Arraial do Cabo

Ação conjunta entre policiais militares e civis resultou na prisão de um dos apontados como integrante de uma das maiores quadrilhas de roubos de carga do Rio de Janeiro, no município de Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação foi coordenada por policiais civis da 22ª DP (Penha), com PMs da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Segundo informações da corporação, após análise de dados de inteligência foi possível chegar à localização do acusado, na cidade da Região dos Lagos. De acordo com levantamento feito pela distrital, o homem possui 19 anotações criminais por crimes como receptação, extorção, roubo, organização criminosa e homicídio, e estava foragido da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o preso é ligado a uma das maiores quadrilhas de roubo de carga, que atua na Zona Norte do Rio de Janeiro. Contra ele, contrava, em aberto, um mandado de prisão em aberto, por crime de homicídio. Após a captura, que não teve registro de resistência ou confronto, o detido foi levado à carceragem da distrital, de onde será encaminhado ao sistema prisional.