Acusado de roubo tenta fugir da polícia, mas acaba preso no Centro de Niterói

O sábado (15) começou com perseguição policial pelas ruas do Centro de Niterói. O suspeito de roubar um pedestre no bairro da Ilha da Conceição foi capturado na Rua Padre Augusto Lamego, já no Centro. Ele chegou a tentar fugir da polícia, mas acabou detido.

Segundo informações da Operação Segurança Presente, reponsável pela ação, equipes que estavam em patrulhamento pela região foram infromadas sobre o roubo. Policiais em uma viatura flagraram o acusado tentando escapar por debaixo de um viaduto. Mesmo com ordem de parada, o homem tentou fugir a pé.

Os agentes montaram o cerco e conseguiram frustrar a fuga do acusado. Com ele, estavam os pertences da mulher que havia sido roubada por ele minutos antes. O suspeito foi preso em flagrante e também autuado por desobediência, além do roubo. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.