Acusado de roubo morre em confronto com a polícia em São Gonçalo

A noite desse sábado (11) foi de troca de tiros entre policiais da Operação Segurança Presente e uma dupla de suspeitos que estaria cometendo roubos da região do Jardim Miriambi, em São Gonçalo. Os dois acusados acabaram baleados, sendo que um deles não resistiu e morreu no local. O outro foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

De acordo com informações da polícia, uma equipe estava em patrulhamento pela Rua Joaquim Laranjeira tentou fazer uma abordagem a dois homens suspeitos, em uma motocicleta, quando foram atacados a tiros. Os policiais revidaram e houve confronto. A dupla, que estava sobre a moto, foi atingida e caiu no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, constatou a morte de um e socorreu o outro.

Ainda segundo os policiais, pedestres da região informaram que a dupla estava cometendo roubos na localidade. Minutos depois, os agents encontraram o verdadeiro proprietário da moto usada pelos ladrões, que havia sido roubada momentos antes. Com a dupla, foram apreendidas uma pistola Glock 9mm, carregada com munições, além de itens roubados pelos acusados.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O corpo do suspeito morto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro de Tribobó. A motocicleta foi entregue ao real proprietário. Até a publicação esta matéria, não havia sido divulgado o estado de saúde do suspeito baleado.