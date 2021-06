Acusado de roubo de carga é preso um dia após fazer aniversário

“Presente de grego” para um foragido por roubo de carga, capturado, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. O acusado, que tinha um mandado de prisão em aberto, completou 44 anos nessa terça-feira (22).

Segundo informações da polícia, a ação foi coordenada por agentes da Operação Niterói Presente, que estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Professor João Brasil, altura do número 1074. Os policiais desconfiaram da atitude do homem, que estava pilotando uma motocicleta, da marca Honda.

Os agentes abordaram o “aniversariante”, que não tentou fugir. Não havia nenhum material ilícito com ele. No entanto, em consulta ao banco de dados do Núcleo Interno, foi descoberto que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto, por roubo de carga.

Não foi divulgado se a moto estava em situação regular ou se é produto de roubo. O homem foi detido, conduzido à 78ª DP (Fonseca) e, em seguida, á 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Na distrital foi descoberto ainda que o homem tem anotações criminais por roubo e furto.

Ele recebeu voz de prisão e foram feitos os trâmites para cumprimento do mandado de prisão. O suspeito foi levado á carceragem da distrital e, na sequência, será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.