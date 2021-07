Acusado de receptação vai preso em São Gonçalo

Um homem foi preso em flagrante, na manhã de ontem (12), suspeito de receptação, na região da Parada 40, em São Gonçalo. A ação foi coordenada por agentes da Operação Segurança Presente, que estavam em patrulhamento. Uma motocicleta, com registro de roubo, foi apreendida.

De acordo com a polícia, militares e agentes civis do Segurança Presente estavam fazendo trabalho de patrulhamento de moto pela Rua Dr. Francisco Portela, na altura do número 2.400. Os policiais suspeitaram da movimentação do homem e, segundo eles, o motociclista apresentou muito nervosismo ao ver que seria abordado.

Ainda segundo os agentes, que conseguiram fazer a abordagem, foi feita consulta ao sistema do núcleo interno da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com o número do chassi para a moto, que acabou acusando que o veículo é roubado. Na sequência, moto e condutor foram conduzidos à 73ª DP (Neves), onde o fato foi confirmado.

O motociclista acabou preso em flagrante por crime de receptação e a moto apreendida. Agora, a Polícia Civil tentará identificar o verdadeiro dono da moto. A 73ª DP registrou o caso. Após os trâmites da prisão, o homem será conduzido ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.