Acusado de portar arma é preso na Região Oceânica

Foi preso em flagrante um homem acusado de porte ilegal de armas, no bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. A ação foi coordenada pela 38ª DP (Brás de Pina). Isto aconteceu porque a delegacia, localizada na Região Norte do Rio de Janeiro, estava responsável pelas investigações, após receber a denúncia.

De acordo com informações da distrital, após apurar a informação, uma equipe foi mobilizada ao bairro niteroiense. Os policiais foram à casa do suspeito, que liberou a entrada dos agentes, e encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada e carregado de munições não deflagradas.

Ainda segundo os agentes, a arma e munições foram apreendidas durante diligência de busca e apreensão autorizada pela Justiça na casa do autor, localizada em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. Após a ação, o homem foi conduzido para a sede policial e, em seguida, encaminhado para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

A polícia, no entanto, não divulgou quem fez a denúncia ou o motivo. A pena para quem for flagrado portanto ilegalmente arma de uso permitido, que é o caso do revólver, é de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. O preso irá reponder judicialmente pelo crime e caberá á Justiça decidir qual pena aplicar ao acusado.