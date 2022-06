Acusado de matar músico é preso no Engenho do Mato

O suspeito de assassinar o músico e produtor cultural Bernardo de Araújo Costa Ferreira foi preso, na última sexta-feira (10), no bairro do Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no mesmo bairro.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), com apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, cumpriram o mandado de prisão. O suspeito, que tem 18 anos de idade, foi encontrado numa praça.

Segundo as investigações, o acusado participou do roubo, homicídio e ocultação de cadáver contra a vítima, que tinha 21 anos, em 4 de fevereiro de 2022. Três dias depois, o corpo de Bernardo foi encontrado carbonizado em um valão, no mesmo bairro.

Segundo a DHNSG, durante a ação criminosa, os bandidos mantiveram Bernardo sentado no chão da casa e, em seguida, o colocaram dentro de um veículo e fugiram sem dar pistas do destino. Os familiares fizeram diversas buscas por localidades em busca de pistas sobre o paradeiro do produtor musical, até a confirmação do homicídio.