Acusado de homicídio é preso no Centro de Niterói

Policiais prenderam, nessa terça-feira (13), um acusado de homicídio, em pleno Centro de Niterói. A ação foi coordenada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que investigam o crime. De acordo com a especializada, o homem estava foragido pelo crime, que aconteceu há três anos.

Segundo informações da polícia, policiais deflagraram ação para prender o agente. Os policiais conseguiram localizar o possível endereço do acusado, na Rua Acadêmico Walter Gonçalves, no Centro. Chegando ao local, apontado como esconderijo, os policiais encontraram o acusado, que recebeu voz de prisão.

De acordo com a especializada, o homem foi surpreendido com a chegada da equipe e, não houve registro de resistência à abordagem. O homem foi detido e levado á carceragem da delegacia para, em seguida, ser encaminhado ao sistema prisional, onde será submetido a audiência de custódia.

Segundo informou a DHNSG, o preso é acusado por ter executado um homem, no ano de 2018, no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. O mandado de prisão, que estava em aberto, era pelo crime de homicídio. Contudo, não foram fornecidos, pela polícia, maiores detalhes sobre a dinâmica do crime.