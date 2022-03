Acusado de furtar shoppings em São Gonçalo é preso pela Civil

Policiais civis prenderam na Zona Oeste do Rio de Janeiro um homem condenado a 1 ano e 6 meses de prisão por diversos furtos na cidade de São Gonçalo, nessa quinta-feira (3). A ação foi coordenada por policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo). Segundo a distrital, o acusado possui extenso histórico de crimes na localidade.

De acordo com informações da delegacia, o setor de investigação conseguiu apurar que o acusado estava escondido no bairro de Campo Grande, na Capital. A equipe da 72ª DP foi ao local e conseguiu surpreender o suspeito na casa dele. O homem não resistiu á abordagem.

De acordo com as investigações, o preso é apontado como autor de diversos furtos em supermercados e lojas de roupas em shoppings no Rio e São Gonçalo, entre 2010 e 2017, tendo sido preso em flagrante nesse período por seis vezes.

“Furtador contumaz. Com a prisão dele, a polícia civil acredita que os índices de crimes contra o patrimônio na região de São Gonçalo irão reduzir ainda mais”, afirmou o delegado Allan Duarte, titular da delegacia e responsável pela investigação.

O delegado ainda frisou que quem reconhecer o autor deve comparecer á delegacia para denunciar. Após ser encaminhado á carceragem da 72ª DP, o suspeito foi transferido para o sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena.