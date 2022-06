Acusado de furtar banca no Centro de Niterói é preso em flagrante

Foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (27), um homem de 26 anos, suspeito de furtar uma banca de jornais no Centro de Niterói. Vários itens foram apreendidos com o acusado. Crimes do tipo têm sido tema constante de reclamações por parte de proprietários de bancas.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a equipe recebeu, via 190, denúncia de que uma banca na Avenida Visconde do Rio Branco, altura do número 145, havia sido furtada, por volta das 3h20. Uma viatura foi enviada ao local e confirmou o crime, mas não encontrou o autor.

Os policiais iniciaram buscas pela região até que encontraram um homem carregando uma caixa de papelão. Ele foi abordado e, dentro da caixa, os agentes acharam itens que teriam sido furtados do estabelecimento. O homem foi detido e conduzido à 76ª DP (Niterói), delegacia que funciona como central de flagrantes.

Banca furtada fica na altura do número 145 da Avenida Visconde do Rio Branco – Foto: Reprodução/Google

Foi feito contato com o dono da banca. Ele compareceu à delegacia e reconheceu os produtos. Segundo contabilidade feita pelos PMs, havia 11 revistas de palavra cruzada, 40 caixas de caneta, cinco pacotes de amendoim, 18 pregadores de mateira, uma lata de massa adesiva e uma fechadura.

A Polícia Civil fez a perícia na banca e registrou boletim de ocorrência. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por crime de furto. Ele foi levado à carceragem da delegacia e, na sequência, será transferido ao sistema prisional.

Reclamação recorrente

Donos de bancas de jornais têm relatado insegurança no Centro de Niterói. De acordo com Antônio Ciambarella, presidente da Associação de Proprietários de Bancas de Jornais (Aproban), em entrevista concedida no último dia 13, há pelo menos três furtos ou tentativas por semana, na Região Central da cidade.

“A gente tem, em média, duas a três bancas arrombadas por semana. Muitas vezes não conseguem entrar, mas só o prejuízo quando se amassa uma porta é, no mínimo, R$ 1 mil de prejuízo”, afirmou.